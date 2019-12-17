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Fen İşleri hız kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çevirmeye ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

17.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:04Fen İşleri hız kesmiyor
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çevirmeye ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kış ayının yaklaştığı son günlerde güzel giden havaları fırsata çeviren ekipler Mezarlığında ve Osman yılmaz Mahallesi Yıldız Caddesinde kaldırım, Gaziler Mahallesi 1713/1 ve 1713/4 sokakta asfalt yama ve Mahallesi Hürriyet Caddesinde araçların kaldırımlara park etmemesi için kaldırımlarda bariyer çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde öncelik sırasına göre süreceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Hürriyet Mahallesi, Gebze Belediyesi, Hürriyet, Pelitli, Güncel

Kaynak: İHA

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