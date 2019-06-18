Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor

İlçe genelinde daha önce tespiti yapılan bozuk durumdaki yolların onarılması, düzeltilmesi gibi çalışmalara devam eden fen işleri ekipleri, hem yaya hem de araç trafiğinde sorunlu olan yerler elden geçiriliyor. Ulaşımın ilçe genelinde daha akıcı bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla daha önce tespiti yapılan plan ve programa dahil edilmiş yerleri onarma çalışmasını sürdüren ekipler, hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarına devam etmekteler.

Gezici ekipler tespit çalışmasında

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekipleri alt yapıyı güçlendirmek ve yağmur sonrasında olası su birikmelerini engellemek amacıyla yağmur suyu kanal temizleme işlemlerine de devam ediyor. Bir yandan ilçe genelinde gezici ekiplerle tespit çalışması yapılarak; asfalt yama, kanal açma, sel ve heyelan riski taşıyan yerler, yağmur suyu kanalı gibi ihtiyaç görülen noktalar öncecilik sırasına göre plan ve programa dahil edilerek en kısa süre içerisinde onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.