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Fen lisesinde telekonferansla iletişim

Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencileri, İsviçre'deki Avrupa Atom Araştırma Merkezi ile telekonferans yöntemi ile iletişim kurdu.

14.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:18Fen lisesinde telekonferansla iletişim
Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencileri, İsviçre'deki Atom Araştırma Merkezi ile telekonferans yöntemi ile iletişim kurdu.
Öğrenciler, telekonferans ile Avrupa Atom Araştırma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun'da okul bazında ilk kez böyle bir konferansın yapıldığını söyledi.
Kaya, "Öğrencilerimiz İsviçre'nin Cern kentinde bulunan Avrupa Atom Araştırma Merkezi ile canlı konferans yöntemi ile iletişim kurdu. Konferansta, araştırma merkezinin işleyişi, yapılan deneyler hakkında bilgi alındı. Oldukça verimli bir konferans oldu. Ben öğrencilerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum." dedi.

Ankara Ticaret Odası, Sorgun, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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