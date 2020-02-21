Haberler » Güncel » Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi - Haber

Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, girdiği Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaştı.

21.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:49Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'ın ilçesindeki 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, girdiği Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, yaşamını yitirdi.

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi Komutanlığı'nda, dün FYDT faaliyeti gerçekleştirildi. Merkezin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, katıldığı testin ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Albay Kanter'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yarın Erciş ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.



Kalp Krizi, Kayapınar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 13:49:21