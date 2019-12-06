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Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi

Trabzon'da halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya ilk müdahaleyi yapan şoför, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından ödüllendirildi.

06.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32
'da halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya ilk müdahaleyi yapan şoför, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından ödüllendirildi.
Şoför Mehmet Bülbül idaresindeki, 61 AH 316 plakalı Beşikdüzü halk otobüsündeki kadın yolcu fenalaştı.
Bülbül, otobüsü durdurarak fenalaşan kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra Bülbül, 112 Acil Servis ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası şoför Bülbül'ü makamında kabul eden Belediye Başkanı Zorluoğlu, gösterdiği örnek davranış nedeniyle kendisini tebrik etti.
Zorluoğlu, haberi ilk duyduğunda duygulandığını ifade ederek, "Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz." dedi.
"Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar." diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"En başta Mehmet kardeşimi gösterdiği hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Yaptığınız davranışla topluma ferahlık verdiniz. Hem insanlık ölmemiş dedirten bir yaklaşım sergilediniz hem de belediyemizin bir çalışanı olarak markamıza değer kattınız. İlk günden beri bir aile ortamı yaratmak ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeyi amaçlıyoruz."
Zorluoğlu, görüşmenin sonunda Bülbül'e ödülünü takdim etti.
Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA


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