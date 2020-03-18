Fenalık geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru Engin Gündüz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru Engin Gündüz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Saraybahçe Polis Merkezinde polis memuru Engin Gündüz, sabah saatlerinde fenalık geçirdi. Durumu gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.
Uzun yıllardır İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Saraybahçe Polis Merkezinde polis memuru olarak çalıştığı öğrenilen Gündüz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, Gündüz'ün kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği öne sürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündüz'ün cenazesinin memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ
Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Saraybahçe Polis Merkezinde polis memuru Engin Gündüz, sabah saatlerinde fenalık geçirdi. Durumu gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.
Uzun yıllardır İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Saraybahçe Polis Merkezinde polis memuru olarak çalıştığı öğrenilen Gündüz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, Gündüz'ün kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği öne sürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündüz'ün cenazesinin memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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