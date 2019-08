Fendoğlu'ndan Battalgazi Belediyesine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti. Milletvekili Fendoğlu, Battalgazi Belediyesinin yapacağı çalışmaların önce Battalgazi ilçesine, sonra Malatya'ya büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Başkanımızın seçimden sonraki başarılı çalışmalarını yakından takip etmekteyiz" dedi.Ziyarette konuşan MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Başkan Güder'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Biz de Malatya milletvekili olarak bölgemiz adına bize ne düşüyorsa, hizmetleri hem yerinde görmek, hem de tespit etmek, kendisine destek olmak amacıyla istişarelerde bulunmak için buradayız. Bundan sonraki süreç içerisinde yine aynı şekilde Cumhur İttifakı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak ve neferi olarak, Battalgazi bölgesinde ki tüm çalışmalar ve kendisinin yapacağı tüm hizmetlerden kazanacak önce Battalgazi bölgesi, daha sonra Malatya olacaktır. Battalgazi ilçemize yaptığı ve yapacağı tüm hizmetlerde Battalgazi ilçemizin bir milletvekili ve neferi olarak, gerek Ankara düzeyinde, gerek bakanlıklarda hizmet eri olacağımızı buradan kendilerine iletiyorum. Bayram öncesi de tüm hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ederim, kesecekleri kurbanları Allah kabul eylesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu ile daha önce istişarelerde bulunduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı, genel başkanlarımızın ifadesiyle pazara kadar değil, mezara kadar olan bir birliktelik olması lazım. Bu hususta da herkesin üzerine düşen azami gayreti sarf etmesi lazım. Biz buna inanıyoruz ve buna gayret ediyoruz. Vekilimin de ifade etmiş olduğu gibi biz Battalgazi bölgesinde hemşehrilerimize hizmet etmek adına bu yola çıktık. Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Battalgazi Belediyesinin yeni süreçteki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Güder, "YİMPAŞ bölgesinde 3 tane 30 metrelik yol çalışmalarına devam ediyoruz. Yaşam Merkezimizi büyüklerimizin ve bayanlarımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettiriyoruz. Şu an tatil dönemi olması hasebiyle çocuklarımıza yaz kursları hizmeti vermekteyiz. Gerek yüzme gerek kursları, gerek yabancı dil ve diğer kurslarda geleceğimizin teminatlarına hizmet vermekteyiz. İspenderemizde ise daha önceki başkanımız yüzde 80 civarından çalışmalarını tamamlamıştı. Biz de eksik kalan yüzde 20'sini tamamlama adına gayret gösteriyoruz. Valimizin destekleri ile inşallah çevre düzenlemesini bu yıl içerisinde bitireceğiz. Oradaki otelimizi faaliyete geçirme anlamında da şu an hibe kredileri ile uğraşıyoruz. Gerek GES projeleri, gerek kırsal kalkınmadaki projelerle olsun, Cumhurbaşkanlığındaki hibe projeleri olsun, gerekli teşebbüslerde bulunduk. İnşallah onları da kısa bir sürede Battalgazimizin hizmetine sunacağız. Bildiğiniz üzere biz seçimlerden önce gezdiğimizde özellikle kenar mahallelerde imar problemlerinin olduğunu gördük. Biz de seçim çalışmamızda, imar çalışmalarımıza ağırlık vereceğimizi ifade ettik. Bu çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah meclisimizi çarşamba günü toplayacağız. İmar ile ilgili çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz. Bu çalışmaları büyükşehir meclisimizde onaylattıktan sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Tabi buradaki imar planlarımızda insanımızı mağdur etmeme adına, mevcut yapıyı belirli bir süreye kadar koruma kararı aldık. İnsanlarımızı yerlerinden, yurtlarından etmeme adına çalışmalarımızı o minval üzerinde yürüttük. Buradan Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Özellikle MASKİ Genel Müdürümüze buradan bizim Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgemizde kanalizasyon ve içme suyu ile ilgili ciddi problemlerimiz var. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı birlikte yürüttük. Yapmış olduğumuz görüşmelerde inşallah biz imar planımızı bitirdiğimizde ki, bunu kısa sürede bitirmek istiyoruz. Bu bölgedeki alt yapı çalışmalarımızı bir an önce bitirmemiz lazım. Bunlar aciliyet arz eden konular. Üst yapıyı güzelleştirmek için alt yapıyı önce sağlamlaştırmanız lazım. Bu yönüyle de Büyükşehirimizle çalışmalarımız var. Doğu kolektörü vasıtasıyla oradaki mahallelerimizde de şu an çalışmalar yapılıyor. Hepimizin ortak paydası Battalgazimiz. Battalgazimizi değiştirmek, değiştirirken de güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda Vekilime çok teşekkür ediyorum. Her konuda ve her platformda hep birlikteyiz. Ellerinden gelen gayret ve çabayı sarf ediyorlar. Bundan ötürü kendilerine hassaten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA