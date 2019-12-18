Haberler » Güncel » Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi - Haber

Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya'ya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bölge Müdürlüğü kurulmasını istediMalatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Cumhurbaşkanlığı'na bağlı...

18.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:08Fendoğlu, TMO bölge müdürlüğü istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya'ya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bölge Müdürlüğü kurulmasını istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar ve Gelir Bütçesinin görüşüldüğü 8. turda söz alarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni teşkilat kanunu ile kurulacak 12 adet bölge müdürlüklerinden birinin de Malatya'ya verilmesini istedi.

Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorduğu soruda, "Yeni bir teşkilat kanunu ile 12 adet bölge müdürlüğü oluşturulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bir bölge müdürlüğü Malatya'ya verilecek midir? Buradan bu sözü alabilir miyiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 Uzman erbaşlar özlük haklarının iyileştirilmesini istedi - Haber
16:17 Akdeniz zabıtasından, şırıngalı çikolata denetimi - Haber
16:17 Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Haber
16:16 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Haber
16:11 Kartal'da çevreyi tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam ediliyor - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:19:28