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Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

12.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:56Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar
Basketbol THY Ligi'nin 13. haftasında oynanan Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.
Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.
Ergin Ataman'a tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.
Ali Koç yalnız bırakmadı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.
Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: AA

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