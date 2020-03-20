Fenomen Duygu Özaslan’ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Youtube 'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın cesur pozu kısa sürede 83 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Özaslan'ın fotoğrafına ateş emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

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