Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı - Magazin

Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evden çıkmayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Fenomenin paylaşımı bir saat içinde 83 binden fazla beğeni aldı.

20.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:24

Youtube 'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

Fenemen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozunu beğeni yağdı

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın cesur pozu kısa sürede 83 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Özaslan'ın fotoğrafına ateş emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

Fenemen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozunu beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan’ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Haberin Videosu :

Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Etiketler : Instagram, Youtube, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (10)
HEY:abi bişey diyimmiii, fena yanlız yaaaa ufffff
Cevap Yaz 0 0
HELEBİR BAK:v ah yavrum yalnız kalmış
Cevap Yaz 0 1
MERT:edepsizliğin adı cesurluk olmuş
Cevap Yaz 6 22
YAV:yav he he. . . edepsizlik ayrı cesurluk ayrı. . . bi an için edepsizlik olmadığını düşün dışarıda çıplak gezebilir misin?
4 4
MELİSS:Ben bundan daha çirkinim
Cevap Yaz 6 7
THE END:HIÇ ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYORLAR.VAH Kİ NE VAH.2 GÜNLÜK DÜNYA ZEVKİ İÇİN AHİRETLERİNİ MAVF EDİYORLAR.
Cevap Yaz 5 17
ASLI:YAV HEHE. . .
6 2
SON:Hadi leeeeyyyyn
6 2
RAMAZAN:YAPMAYIN BÖYLE HABERLER BOŞA SABUN HARCATIYORSUNUZ BİZE. TASARUFLU OLMAK LAZIM BÖYLE ZAMANDA.
Cevap Yaz 6 15
GİDERİ VAR:CORONOLU HAVADA YAPMA BÖYLE ŞEYLER YAZIK OLUYOR MİLLETE
Cevap Yaz 3 10

Magazin Manşet

Haberler

’Koronadan koruyor’ diye tanıttıkları ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi Magazin
"Koronadan koruyor" diye tanıttıkları ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Magazin
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı Magazin
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı
’Yaşlıları öldüren bir virüs için’ deyip yaptığı paylaşım tepki çekti Magazin
"Yaşlıları öldüren bir virüs için" deyip yaptığı paylaşım tepki çekti
Survivor’dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Magazin
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Evden çıkamayanlar için Instagram’dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı Magazin
Evden çıkamayanlar için Instagram'dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç’ın test sonucu belli oldu Magazin
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Magazin
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Son Dakika Magazin Haberleri

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay! - Magazin Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı - Magazin Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testiyle ilgili flaş açıklama - Magazin Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum - Magazin Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı - Magazin Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı - Magazin Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak - Magazin Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler - Magazin
Loading