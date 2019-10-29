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Fener alayında 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.

29.10.2019 22:26
Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı. Ellerinde meşaleler, bayrak, döviz, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi marşlar söyledi.
Meşalelerin oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yürüyen vatandaşlar, 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.
Denizde bulunan çok sayıda tekneden de meşale yakıldığı görüldü. Havai fişek gösterisi ve meşaleler ile dev Türk bayrağının oluşturduğu güzel görüntü beğeni topladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından şarkıcı Volkan Konak konser verdi.
Fener alayında 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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