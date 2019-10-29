Aydın
'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesince fener alayı düzenlendi. Ellerinde Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla yürüyen binlerce Aydınlı, belediye binası önünde toplandı.
Katılımcılar geniş güvenlik önlemleri altında Zafer Meydanı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na, buradan da Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.
Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunda su ve ateş gösterileri yapıldı.
Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da katıldı.