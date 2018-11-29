Fener Bir Üst Turda

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe
, sahasında karşılaştığı Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jailson
'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı. 29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ademi'nin düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı. 32. dakikada sağ taraftan Isla'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 43. dakikada sol taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Benzia
'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 54. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Frey'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 74. dakikada Gojak'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Petkovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi. 77. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 87. dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Stojanovic'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.
Stat: Ülker Hakemler: Robert Schörgenhofer xx, Markus Gutschi xx, Roland Riedel xx Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Barış Alıcı xx, Jailson xx, Eljif xx, Benzia xx, Valbuena xx, Frey xx Yedekler: Erten, Mehmet Topal
, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan Teknik Direktör: Erwin Koeman Dinamo Zagreb: Livakovic xx, Stojanovic xx, Catherine xx, Emir Dilaver
xx, Rahmani xx, Gojak xx, Ademi xx, Dani Olmo xx, Hajrovic xx (Kadzior dk. 90+1 ?), Orsic xx (Sunjic dk. 64 x), Gavranovic xx (Petkovic dk. 62 x) Yedekler: Zagorac, Situm, Leovac, Peric Teknik Direktör: Nenad Bjelica Sarı kartlar: Frey, Isla, Neustadter, Eljif (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani, Sunjic (Dinamo Zagreb)
(Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 23:01