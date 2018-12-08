08 Aralık 2018, 15:46
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Fener Çanakkale'de Rahat Kazandı

Fener Çanakkale

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.

KÜNYE

Salon: Anafartalar Hakemler: Ali Bağde, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler, Setler: 0-3 (17-25), (17-25), (19-25) Süre: 74 dakika (25-24-25)

(Murat Yüksel/İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:46