Fener Çanakkale'de Rahat Kazandı

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor
, evinde Fenerbahçe
ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
KÜNYE
Salon: Anafartalar Hakemler: Ali Bağde, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle
Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem
Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler, Setler: 0-3 (17-25), (17-25), (19-25) Süre: 74 dakika (25-24-25)
(Murat Yüksel/İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:46