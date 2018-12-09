Fener Dibe Vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe
'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 14 puanda kalan sarı-lacivertli ekip 16. sıraya gerilerken, Akhisarspor ise 16 puanla 13. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı. 3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici
'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih
son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas
'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti. 26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0 34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
49. dakikada Serginho'nun ara pasıyla topla buluşan Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 68. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı. 72. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda Hasan Ali'nin şutunda top savunmaya çarparak penaltı noktası yakınlarındaki Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyucunun sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere gitti. 78. dakikada Akhisarspor'un kontra atağında Manu'nun pasıyla rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Josue'nin kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 82. dakikada Güray'ın pasında Skrtel'in önünden kafayla topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 87. dakikada Josue'nin rakip ceza sahası çizgisinin üzerinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yan ağlarda kaldı. 90+3.dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Regattin'in iki rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
KÜNYE
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Mehmet Kısal xx Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xxx, Caner xx, Sissoko xx, Güray xx, Vrsajevic xxx, Serginho xxx, Onur xx (Regattin dk. 70 xxx), Josue xxx, Barbosa xx (Kadir dk. 87 xx), Bokila xxx (Manu dk. 68 xxx) Yedekler: Lukac, Bora
, Eray, Onurcan, Larsson, Ali Kaan
, İlke Teknik Direktör: Cihat Arslan
Fenerbahçe: Harun x, Şener x (Benzia
dk. 57 x), Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal
x (İsmail dk. 78 x), Eljif Elmas x, Isla x, Barış x, Mehmet Ekici x, Slimani x Yedekler: Berke, Mahsun, Reyes, Batuhan, Yiğithan, Erten Teknik Direktör: Erwin Koeman Goller: Bokila (dk. 26), Manu (dk. 82), Regattin (dk. 90+3) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Barbosa, Josue (Akhisarspor), Benzia (Fenerbahçe)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Aykut Yeniçağ/İHA)
Mehmet Ekici,Fenerbahçe
09 Aralık 2018 Pazar 21:06