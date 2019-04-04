Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riski ile karşı karşıya olan Fenerbahçe'nin maddi kaynak yaratmak için hazırladığı Fener Ol kampanyası başladı.

HEDEF 1 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe'de kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor. Projeye ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek. En düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi. Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

FenerbahçeBaşkanı Ali Koç FFP nedeniyle gelir elde etmek için kampanya başlatacaklarını belirterek, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupasına, Şampiyonlar Ligine katılamamak söz konusu." demişti.

Fenerbahçe, Fener Ol kampanyasına destek yöntemlerini açıkladı



"FENERBAHÇE'NİN VARLIĞINA KASTETTİLER"

FB TV'de konuşan Ali Koç şu ifadeleri kulandı: "En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz. Bundan 1462 gün önce, 4 Nisan 2015 tarihinde 40 can taşıyan Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına kastettiler. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız gibi eylemlere devam edeceğiz.

"BANA DESTEK ÇIKAN TEK İSİM SAFFET SANCAKLI"

Yola çıktığım ilk günden beri Türk futbolunun mali açıdan çöküş içinde olduğunu, mevcut yapısal sorunlarla devam edemeyeceğimizi mütemadiyen gündeme getirdim. Bu konuda bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı'ydı. Göreve geldiğimizde acil sıcak para ihtiyacımız vardı. Bunu; sermaye artırımı, yönetimimizin bulduğu krediler ve sponsorluk anlaşmalarımızla 10 ayda 140 milyon dolara yakın kaynak sağlayarak bu ihtiyaçları karşıladık.

"ELLERİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Nisan ayı itibariyle Fener Ol kampanyası olmadan önümüzü göremiyoruz. En az 3 defa Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız. Bu sezon zarardaki 60 milyon Euro farkı kapatamazsak Avrupa kupalarına katılamayacağız. Vefakar Fenerbahçeliler! Bu nedenlerden ötürü 'Vefanın en büyüğünü hak eden Fenerbahçe'dir' demek için bugün, Fenerbahçe için bir zorunluluk hale gelmiştir. Yediden yetmişe hepimizin ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor.