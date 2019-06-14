Fener Ol kampanyasına destek yağıyor!

Fenerbahçe'de bağış kampanyası hız kesmeden devam ediyor. WinWin programı, Star TV-FB TV ortak yayınında ekrana geliyor. Programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç, model Tülin Şahin, oyuncu Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulunuyor. İşte Win Win programında forma alanlar: Gaziantepspor'un eski başkanı Mehmet Kızıl: 2 bin formaİstanbul'dan adını vermek istemeyen bir Fenerbahçeli taraftar: 650 formaNew York Fenerbahçeliler Derneği: 1575 formaViyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 formaMersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 formaAdana Fenerbahçeliler Derneği: 501 formaKKTC Fenerbahçeliler Derneği: 600 formaFerit Şahenk: 2 bin 500 forma