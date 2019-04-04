Fener Ol" Kampanyasına İlk Destek Sadettin Saran'dan

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Ünlü iş adamı 1 milyon TL'yi hazır tutuyorUğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL/ DHAFenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün saat 19: 07 itibariyle başlatacağı destek kampanyasına ilk katkının ünlü Fenerbahçeli işadamı Sadettin Saran'dan geleceği öğrenildi.İkinci televizyon kanalı S Sport 2'nin lansmanını yapan Sadettin Saran'ın, yakın çevresine kampanyanın başlamasıyla birlikte kulübün banka hesabına 1 milyon Türk Lirası havale yapacağını söylediği iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü hesap numaralarını duyurduğu an 1 milyon TL'nin 19.07'den sonra hesaba geçeceği ve "Fener Ol" kampanyasına havale emri için hazır beklendiği de gelen bilgiler arasında.Saran, daha önce 2018 Haziran kongresinde Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine Fenerium'a bin adet de Fenerbahçe forması siparişi vermişti.