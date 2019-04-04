04 Nisan 2019, 14:06
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"Fener Ol" Kampanyasına İlk Destek Sadettin Saran'dan

Fenerbahçe'nin bugün saat 19.07 itibariyle başlatacağı "Fener Ol" kampanyasına Sadettin Saran'ın 1 milyon TL vereceği iddia edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün saat 19:07 itibariyle başlatacağı destek kampanyasına ilk katkının ünlü Fenerbahçeli işadamı Sadettin Saran'dan geleceği öğrenildi.

1 MİLYON TL İDDİASI

İkinci televizyon kanalı S Sport 2'nin lansmanını yapan Sadettin Saran'ın, yakın çevresine kampanyanın başlamasıyla birlikte kulübün banka hesabına 1 milyon Türk Lirası havale yapacağını söylediği iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü hesap numaralarını duyurduğu an 1 milyon TL'nin 19.07'den sonra hesaba geçeceği ve "Fener Ol" kampanyasına havale emri için hazır beklendiği de gelen bilgiler arasında.

Saran, daha önce 2018 Haziran kongresinde Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine Fenerium'a bin adet de Fenerbahçe forması siparişi vermişti.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Saadettin Saran, Spor
Kaynak: DHA



YORUMLAR (21)
HEMŞİNLİ: Gaasraylı aşşağılıklar kampanyanın çığ gibi büyüyeceğini hissedip karalama yorumları yapmaya başlamış. Fenerbahçe Cumhuriyeti bu oğlum bilezik devleti değil.
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3 0
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HAVALE: 19.07 havele gitmiyokı nasıl beklıyomusss bunlar ımtıyazlı olunca her ısleri oluyor halk eft yapamıyor bunlar hazır kıta eft bekletıyolar o paralara yazık afrıkaya yoksullara aclara toplayın deseler bır kurus vermezler yazıklar olsun bende fenerlıyım ama kım batırdıysa yedıyse o odesın bu nedır madem iş yapmıyor kulupler hep borclu kapatın yada devlett kayyum atasın kımın cebıne ne gırıyor bellı degıl kımler araklıyor hangı yonetıcıler ne koyuyor ne alıyor kımse bılmıyor mekanızma yok ulkede butun kulupler batmıs zarar etmek ıcınmı varlar yazıklar olsun hepınıze aç yoksul ınsanları doyurun bagıs yapın
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1 4
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UA4: keriz ol !
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2 1
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PARA VEREN ENAYİDİR: Git bir hayır işle. Yoksul doyur yetim sevindir. Buraya paranı kaptırma vatandaş.
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4 4
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KAMPANYA İSMİ YANLIŞ: Bu Fenerbahçe ye bu saatten sonra Yapılsa yapılsa BETER OL! kampanyası düzenlenmesi gerekir.
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3 10
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