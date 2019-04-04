Fener Ol Kampanyasında 2 Saatte 2 Milyon Lira Toplandı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası, hızlı bir başlangıç yaptı. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasının ardından geçen 2 saatlik sürede rakam 2 milyon TL'ye yükseldi. İş adamı Saadettin Saran da 1 milyon lira bağışlayarak kulübe desteğini gösterdi.

"FENERBAHÇELİ OLMAYI DOSTA DÜŞMANA GÖSTERELİM"

Ali Koç, "Nisan ayı itibariyle Fener Ol kampanyası olmadan önümüzü göremiyoruz. En az 3 defa Şampiyonlar Ligine katılmalıyız. Bu sezon zarardaki 60 milyon euro farkı kapatamazsak Avrupa kupalarına katılamayacağız. Gelin hep birlikte Fenerbahçeli olmayı dosta düşmana gösterelim. Yaşa Fenerbahçe." dedi.