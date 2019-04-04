04 Nisan 2019, 21:17
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Fener Ol Kampanyasında 2 Saatte 2 Milyon Lira Toplandı!

Fenerbahçe'de Fener Ol kampanyası 19.07 itibariyle başladı. Saadettin Saran'ın 1 milyon liralık bağışıyla birlikte 2 saatte 2 milyon lira toplandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası, hızlı bir başlangıç yaptı. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasının ardından geçen 2 saatlik sürede rakam 2 milyon TL'ye yükseldi. İş adamı Saadettin Saran da 1 milyon lira bağışlayarak kulübe desteğini gösterdi.

"FENERBAHÇELİ OLMAYI DOSTA DÜŞMANA GÖSTERELİM"

Ali Koç, "Nisan ayı itibariyle Fener Ol kampanyası olmadan önümüzü göremiyoruz. En az 3 defa Şampiyonlar Ligine katılmalıyız. Bu sezon zarardaki 60 milyon euro farkı kapatamazsak Avrupa kupalarına katılamayacağız. Gelin hep birlikte Fenerbahçeli olmayı dosta düşmana gösterelim. Yaşa Fenerbahçe." dedi.

Sözcü Gazetesi, Ali Koç, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (22)
.: Bu kadar parayı topa yatıracağınıza okul hastane yapında bu kalabalık nüfusa bir fayda olsun.
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SARIHAN İRFAN: bir insan bir takımı sadece 1 senede ancak bu kadar mahfedebilir..cuma namazı çıkışındada iyi para toplanabilir ali.para vermem bari fikir vereyim dedim..
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BEYİN BEDAVA: Yöneticisinden futbolcusuna herkes 1 er milyon bağışlasa zaten para toplanır.. Garibanın cebinden ne istiyorsunuz. Çoluğunun çocuğunun boğazından kesip size mi göndersinler.. futbolcular ferrariye binsin diye yaptığınız işe bak... yazık günah...
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KAAN: Üç kuruşluk fener
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BJK: Köre bir sadaka
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