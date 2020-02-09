Haberler » Güncel » Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de ayine katıldı - Haber

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de ayine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyanlarca kutsal sayılan Aziz Haralambos'un isim gününde Çeşme'de düzenlenen ayine katıldı.

09.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:50Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de ayine katıldı
Fener Rum Patriği , Hristiyanlarca kutsal sayılan Aziz Haralambos'un isim gününde 'de düzenlenen ayine katıldı.
Aziz Haralambos'un adını taşıyan ve halen kültür merkezi olarak kullanılan eski kilise binasında düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
, İstanbul ve 'ın Sakız Adası'ndan Ortodoks cemaati mensuplarının geldiği ayine Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia de katıldı.
Patrik Bartholomeos, duanın ardından yaptığı kısa açıklamada, Aziz Haralambos'un isim günü olan 10 Şubat'taki bu ayine izin verilmesinden dolayı yetkililere teşekkür ederek "Yüce Allah hepimizi korusun, barış ve huzur, karşılıklı sevgi ve dayanışma bahşetsin, memleketimizi yüceltsin." dedi.

Bartholomeos, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:05:35