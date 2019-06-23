23.06.2019 13:38
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya'da pazar ayini yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi'nde pazar ayinini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos , Nevşehir 'in Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi'nde pazar ayinini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, her yıl geleneksel olarak Kapadokya 'da düzenlenen pazar ayinine katıldı. Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen pazar ayinine Yunanistan 'dan yaklaşık 200 kişinin katılması dikkat çekti. Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi'nde düzenlenen ayin dışarıda yapılırken, ayine katılanların zaman zaman sıcaktan bunaldıkları görüldü.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından açıklamada bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Bize gereken izinleri esirgemeyen makamlarımıza teşekkür ederiz. Gerek Nevşehir Valisine gerekse yerel yönetim temsilcilerine ve bütün Kapadokya halkına teşekkürlerimizi, hayır dualarımızı ve sevgimizi ifade etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Var olun, sağolun, inşallah gelecek yıl da burada görüşürüz" dedi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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