Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kesimoğlu'na ziyaret

İki isim, yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bartholomeos, patrikhane, cemaati ve şahsı adına yeni seçilen Kırklareli Belediye Başkanı'na tebrik ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Kesimoğlu, Bartholomeos ve beraberindeki heyet ile birlikteKırklareli'nde kalıntıları yer alan klise yerlerinin yanı sıra Yayla Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret ettiler.

Kesimoğlu, klise yapımıyla ilgili projelerinin olduğunu bu konuda Bartholomeos'la uzun zamandır fikir alışverişinde olduklarını söyledi.

Kırklareli hakkında yaptıkları çalışmaları aktaran Kesimoğlu, Bartholomeos'un Kırklareli'nden memnun ayrıldığını ifade etti.