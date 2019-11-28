Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS, 2 HAFTA TAKİP ETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine geçtiğimiz ay giren hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 haftadır polis tarafından teknik takibe alınan hırsızlar bugün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan lüks villaların bulunduğu yerde tespit edildiler.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hırsızlık masası ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maskeli 4 hırsız, polislerin geldiğini fark edince otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar ve bu sırada önlerini kesen polis otolarına çarparak kaza yaptılar. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan 4 hırsız araçtan inerek koşmaya başladı.

POLİS AYAĞINDAN VURDU

Polisin dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir hırsız ayağından yaralandı. İki hırsız ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir diğer hırsız ise olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Hırsız polis ile yaşanankovalamaca sonucunda 500 metre ileride yakalandı.

Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından polis, 4 hırsızı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Polis tarafından vurulan hırsız olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilere ait iki silah ele geçirilirken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS KİMDİR?

Bartholomeos İmroz'un (Gökçeada) Agios Theodoros (Zeytinli) köyünde 29 Şubat 1940 tarihinde doğdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Askerliğini Türk ordusunda yedek subay olarak 1961 ile 1963 yıllarında yaptı. Askerliğini bitirmesinin ardından Patrikhane'nin kendisine sağladığı burs ile yurt dışına gönderildi. Burada Pontifical Oriental Enstitüsü, The Ecumenical Enstitüsü ve University of Munich'de tahsil gördü. Bunun yanında Türkçe, Yunanca, Latince, Fransızca, Ingilizce, Italyanca, Almanca dillerini bilmektedir.

Fener Rum Patriği Bartholomeos

Öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Türkiye'ye döndü. Heybeliada Ruhban Okulu'nun Dekan Yardımcılığı görevine getirildi. 1972 yılında Athenagoras'un ölümüyle yerine Dimitrios patrik olarak seçildi. Bunun yanında yardımcısı olarak Bartholomeos'u Metropolit olarak atadı. 1968-1991 yılları arasında çeşitli uluslararası organizasyonlarda yer aldı. 2 Kasım 1991 tarihinde Dimitrios'un ölümüyle yerine gelen Bartholomeos yeni patrik seçildi. Göreve başlamasının ardından birçok ülkeye giderek dinler ve mezhepler arası diyalog konusunda çalışmalar yaptı. Çevre konusunda da hassas olduğu gerekçesiyle(!) Bartholomeos'a Yeşil Patrik unvanı verilmiştir.