Fener Rum Patriği'nden Başkan Oran'a ziyaret

Bartholomeos 'a Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papulia ve eşi Nikos Stefanos, İzmir Rum Ortodoks Cemaat Başkanı Yorgo Teodoridis ve Sakız Adası'ndan gelen misafirler eşlik etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Oran, farklı kültürlerin buluştuğu kadim kent Çeşme 'deki tüm manevi değerlere karşı eşitlikçi bir yaklaşım göstereceklerini anlatarak, kurulan dostluk köprülerinin yıllarca sürmesini istediğini belirtti. Başkan Oran; "Fener Rum Patriği Bartholomeos'u geçtiğimiz aylarda İstanbul'da ziyaret etme imkânı bulmuştum. Bugün Çeşme'yi ve bizi ziyaret etmesinden büyük onur ve mutluluk duydum. Sen, ben yok, biz varız diyerek çıktığımız bu yolda, tüm farklılıklarımızı birer zenginlik olarak görüyoruz. Çeşme gerçek demokrasinin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün hakim olduğu hepbirlikte huzur içinde yaşadığımız büyük bir aile. Bu hoşgörünün, ülkemize ve tüm dünyaya hakim olmasını ümit ediyorum." dedi.

"Başkan Oran'a cemaatin hayır ve dualarını getirdik"

Bartholomeos, Başkan Oran'a, cemaatin ve herkesin hayır dualarını getirdiklerini, Çeşme'nin çok kültürlü bir kent olduğunu ve burada bütün inançlara mensup insanların yaşadığını dile getirerek; "Kendilerine, ailelerine ve bütün Çeşmelilere bu vesileyle Patrikhnemizin ve naçiz şahsımın hayır dualarını arz etmek, iletmek istiyorum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Oran, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papulia, İzmir Rum Ortodoks Cemaat Başkanı Yorgo Teodoridisve Sakız Adası'ndan gelen misafirlerle birlikte 1874 yılında Alaçatı'da yapılan Hagia Triada Kilisesi'ni ziyaret etti.