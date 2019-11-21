Haberler » 3. Sayfa » Fener Rum Patriğinin evine maskeli hırsızlar girdi - Haber

Fener Rum Patriğinin evine maskeli hırsızlar girdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi.

21.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:20Fener Rum Patriğinin evine maskeli hırsızlar girdi
Fener Rum Patriği 'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bartholomeos, Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay
19:59 Fırında bıçaklı kavga: 1 yaralı
19:57 Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı
19:51 Arkadaşının oyun sırasında doğrulttuğu silah küçük çocuğu ağır yaraladı
19:44 Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
08:30 Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:14:38