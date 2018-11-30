Fener Rum Patrikhanesi Aylık İstişare Toplantısı

Fener Rum Patrikhanesi'nin aylık istişare toplantısı, 27-29 Kasım'da gerçekleştirildi.
Patrikhaneden yapılan açıklamaya göre kurul (sinod), Batı Avrupa
'daki Ortodoks cemaatinin statüsünü ele aldı.
Öte yandan, Ukrayna
Ortodoks Kilisesi'nin Moskova
'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması ve bağımsızlığına (otosefali) ilişkin devam eden süreçle ilgili kurul, Ukrayna Kilisesi'nin Anayasal Bildirgesi taslağı üzerinde çalışmalarda bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının kapanışında kurul, yeni yıl ve Noel tebrik mesajlarını iletti.
Avrupa,Moskova