Fener Slovakya'da Mağlup

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya
ekibi Spartak Trnava
ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası dışından İsmail'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan'ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti. 41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay'ın şutu filelerle buluştu. 1-0 57. dakikada orta alandan atılan uzun topla sağ kanatta topla buluşan Slimani'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı. 62. dakikada sağ kanattan Jailson
'un ortasında altıpas noktası üzerinde Barış'ın şutu farklı şekilde dışarı gitti. 64. dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Kubilay'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 90. dakikada sağ kanattan Kubilay'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Ghorbani'nin vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Antona Malatinskeho Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul
Cabanero xx, Javier Rodriguez xx Spartak Trnava: Martin Chudy xxx, Martin Toth x (Kulhanek dk. 64 x), Boris Godal xx, Matej Oravec xx, Vakhtang Tchanturishvili xx, Erik Jirka xx, Erik Grendel xx (Miesenböck dk. 81 ?), Lukas Gressak xxx, Davit Skhirtladze xx, Marek Bakos xx (Ghorbani dk. 75 x), Kubilay Yilmaz xxx Yedekler: Urminsky, Janso, Luptak, Dangubic Teknik Direktör: Radoslav Latal Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, İsmail Köybaşı
x, Martin Skrtel
x, Yiğithan Güveli x (Deniz Yılmaz
dk. 82 ?), Şener Özbayraklı
x, Jailson x, Diego Reyes x, Isla xx, Mahsun Çapkan x (Muhammet Çakı dk. 73 x), Barış Alıcı x, Slimani x Yedekler: Erten Ersu
, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz
, Abdulcebrail Akbulut, Muhammed Gümüşkaya Teknik Sorumlu: Erwin Koeman Gol: Kubilay (dk. 41) (Spartak Trnava) Sarı kartlar: Gressak, Grendel (Spartak Trnava), Şener, İsmail (Fenerbahçe)
(İHA)
Fenerbahçe,Mustafa Fehmi Kubilay,Spartak Trnava,Slovakya
14 Aralık 2018 Cuma 08:46