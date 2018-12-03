Fener Yine Tekledi

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe
, taraftarı önünde Kasımpaşa
'yı konuk etti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Kasımpaşa ikinci yarıda Diagne ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada savunmanın sektirdiği top Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Isla'nın eline çarparken, Yaşar Kemal Uğurlu
penaltı noktasını gösterdi. 8. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında Harun gole izin vermezken, dönen topu Eduok ağlara gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Eudok'un vuruştan önce ceza sahası içine girdiğine hükmetti ve VAR'a danışarak golü geçersiz kıldı. 16. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal
ön direkte kafayı vurup arkaya aşırttı. Arka direkte bomboş kalan Neustadter'in şutunda top yan ağlarda kaldı. 21. dakikada Trezeguet'nin sağdan ceza sahası içine yaptığı güzel ortada savunmanın arkasına sarkan Diagne, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1 32. dakikada Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Diagne, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, kaleci Harun'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 38. dakikada Eljif'in kaptırdığı topta Trezeguet bekletmeden Eduok'u gördü. Ceza sahasına girer girmez aşırtma yapan bu futbolcu, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi. 40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak Mehmet Ekici
'de kaldı. Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti. 44. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Neustadter kafayla dokundu ve takımına eşitliği getiren isim oldu. 45+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Martin Skrtel
, kale sahasına yerden çıkardı. Savunmada topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Çek
, topu kendi ağlarına gönderdi. 48. dakikada kazanılan serbest vuruştaTrezeguet ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eduok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti. 51. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Ekici, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Slimani, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi. 54. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan yaptığı ortada Ben Youssef kafayla arka direğe gönderdi. Müsait pozisyondaki Diagne, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2 70. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Eljif kafayı vurdu ancak yandan az farkla auta gönderdi. 71. dakikada Edouk'un pasında topla buluşan Pavelka, müsait durumdaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı. 80. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde önce Mehmet Topal ardından Frey kafayla havalandırdı. Son olarak boşta kalan topa Eljif vurdu ancak Ramazan topu kornere gönderdi. 90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia
ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ramazan'ın yumrukladığı topa Neustadter kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz
xx, Erdinç Sezertan xx Fenerbahçe: Harun xx, Isla x, Neustadter xxx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Eljif xx (Reyes dk. 90+1 ?), Barış xx, Mehmet Ekici x (Benzia dk. 65 xx), Valbuena xxx (Frey dk. 66 xx), Slimani x Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, Yiğithan Teknik Sorumlu: Erwin Koeman Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Özgür Çek x (Veigneau dk. 69 xx), Pavelka xx (Josue Sad dk. 81 ?), Sadiku xx, Trezeguet xxx (Koita dk. 89 ?), Tarkan
xxx, Eduok xx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Yılmaz Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Diagne (dk. 21 ve 54) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)
(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın
/İHA)
Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:21