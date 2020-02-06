Haberler » Spor » Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı - Spor

Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı

1.5 yılda alınan 29 futbolcu için 600 milyon TL kasadan çıktı. Ancak bunların içinde 1 tane bile sol bek olmaması sezonun kalanı için büyük bir risk oluşturuyor.

06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24

F.Bahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.

DEVRE ARASINDA DA ALINMADI

1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı.

Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı. Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu. Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü Kırklareli maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı.

Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı

Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor


HABER YORUMLARI (6)
EFEDAYI:Caner''i bedavaya kaptırdık , yenisini bulmadan Köybaşı''nı yolladık , Kolarov gibi olmayacak solbeklerin peşine düştük vakit kaybettik ; şimdi Dirar''dan solbek çıkarmaya çalışıyoruz . Tamamen yenetimin hatası. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
DELİKİŞİ.:UMUT MERAŞ EN SAĞLAM SOL BEK DAHA NE ARIYORSUN.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BİRİCİKBARDOOO:iki hafta sonra kim gülecek görücez baklm zırlayarak kaçmak yok bak ha
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Hahahahaa dar ağacında olsak bile tek eğlence fenevbahçe,ne komik takımsınız harbiden gülmekten ölüyoruz lan sayenizde:))))
Yayından Kaldır
14 19
Cevap yaz
EMO:aptal iinsan gülmek istiyorsan git de aynaya bak. .
Yayından Kaldır
0 0
MARAŞLI:coskun salağı bende sana çok gülüyorum. . :)))))
Yayından Kaldır
17 5
Spor

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:25:05