14 Aralık 2018, 00:06
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Fenerbahçe 11. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe 11. Galibiyetini Aldı

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti.

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 92-85 kazanan sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Miguel Perez xx, Sreten Radovic xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe: Kalinic xx 8, Green xx 3, Melli xx 5, Sloukas xx 9, Guduric xxxx 20, Vesely xxx 17, Dixon xx 5, Datome xxx 10, Lauvergne xxx 15

Başantrenör: Zeljko Obradovic

EA7 Olimpia Milano: Delle Valle x 2, James xxxx 31, Micov xx 8, Gudaitis xx 13, Bertans, Tarczewski xx 9, Kuzminskas xx 13, Burns, Jerrells x 7, Brooks x 2

Başantrenör: Simone Pianigiani

1. periyot: 15-21

Devre: 40-40

3. periyot: 67-58

(İHA) Türk Hava Yolları,Milan,Fenerbahçe
14 Aralık 2018 Cuma 00:06