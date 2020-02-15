Fenerbahçe: 2-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Michalak (Dk.87 Pazdan), Faty, Sedat Ağçay (Dk.61 Atila Turan), Lukasik, Lobjanidze (Dk.73 İlhan Parlak), Rodrigues

FENERBAHÇE: Altay - Isla (Dk.74 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk.46 Emre Belözoğlu) (Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu), Max Kruse, Vedat Muriç

GOLLER: Dk.13 Lobjanidze, Dk.75 Rodrigues ( Ankaragücü ) - Dk.90+6 Serdar Aziz ( Fenerbahçe

SARI KARTLAR: İlhan Parlak (Ankaragücü) - Isla, Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 22'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Başkent ekibi Lobjanidze ve Rodrigues'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 90+6'da Serdar Aziz kaydetti.

4'üncü dakikada Jailson'un ortasında ceza sahası köşesinde topla buluşan Kruse'nin çaprazdan çektiği şutta top kaleci Friedrich'ten döndü.

11'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşu kaleci Altay'ın sağından auta gitti.

13'üncü dakikada Sedat'ın pasıyla buluşan Michalak, kaleci Altay'ın üzerinden topu aşırdı, tekrar kafayla topu boş kaleye gönderdi. Savunmada Jailson'un müdahalesinden önce Lobjanidze topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada Dirar'ın pasıyla topla buluşan Ozan'ın ceza sahasına girerken çektiği şutta kaleci Friedrich son anda müdahale etti. Boşta kalan topu Vedat Muriç'ten önce savunmada Alihan Kubalas uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada Lobjanidze'nin ara pasıyla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Michalak topu boş kale yerine kaleci Altay'ın üzerine vurdu.

35'inci dakikada Luis Gustavo'nun yaklaşık 35 metreden çektiği şutu kaleci Friedrich iki hamlede önledi.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.

51'inci dakikada Nabil Dirar'ın sağ kanattan ortasında savunmada Ante Kulusic topu kendi ağlarına gönderi. VAR'dan gelen ofsayt uyarısı ile ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

72'nci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Luiz Gustavo'nun vuruşu üstten auta gitti.

75'inci dakikada son kanattan Michalak topu ortaya çevirdi ceza sahasına girerken topla buluşan Rodrigues'in etkili vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

90+6'ncı dakikada Max Kruse'nin ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

GUSTAVO GALATASARAY MAÇINDA YOK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, karşılaşmanın 85'inci dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Gustavo, sarı-lacivertlilerinin gelecek hafta oynanacak olan zorlu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

- Gustavo