Fenerbahçe, 2018 Yılını Derbi Galibiyeti Alamadan Kapattı

Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2018 yılını derbi galibiyeti alamadan tamamladı. 2018 yılının son derbisini Trabzonspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 1986'dan bu yana ilk kez bir yılı Süper Lig'de derbi galibiyeti alamadan tamamladı.
2017-2018 sezonu:
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe
2018-2019 sezonu:
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
(Vatan)
Trabzonspor,Fenerbahçe
25 Kasım 2018 Pazar 22:00