25 Kasım 2018, 22:00
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Fenerbahçe, 2018 Yılını Derbi Galibiyeti Alamadan Kapattı

Süper Ligde 2018-2019 sezonunun son derbisinde Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 2018 yılını derbi galibiyeti alamadan tamamladı.

Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2018 yılını derbi galibiyeti alamadan tamamladı. 2018 yılının son derbisini Trabzonspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 1986'dan bu yana ilk kez bir yılı Süper Lig'de derbi galibiyeti alamadan tamamladı.

2017-2018 sezonu:

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

2018-2019 sezonu:

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

(Vatan)

Trabzonspor,Fenerbahçe
25 Kasım 2018 Pazar 22:00



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