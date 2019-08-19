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Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı!

2019-2020 sezonunun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i sahasında konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin ilk 24 dakikasında 3 penaltı birden kazandı.

19.08.2019 20:54
Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı!

Fenerbahçe, sezonun ilk maçında ilk 24 dakikada 3 penaltı kazandı. İlk olarak 5. dakikada Max Kruse'nin düşürülmesi sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe, Moses ile golü buldu. Ardından karşılaşmanın 12. dakikasında Emre ceza sahası içinde yerde kaldı. Arda Kardeşler tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

MOSES İKİNCİ PENALTIYI KAÇIRDI

Yine topun başına geçen Moses bu kez topu kaleci Günay'a nişanladı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Moses'ın ortasında top Morais'in eline çarptı. VAR hakemlerinin uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Belözoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

EN SON 2017 YILINDA OLMUŞTU

Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında 3 penaltı kararı en son 10 Aralık 2017'de Alanyaspor-Osmanlıspor maçında verilmişti.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE, 15 MAÇTA 3 PENALTI KAZANMIŞTI

Öte yandan Gazişehir Gaziantep maçının ilk 24 dakikasında üç penaltı kazanan Fenerbahçe, daha önceki 15 Süper Lig karşılaşmasının toplamında aynı sayıda penaltı kullanmıştı.

Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı!

Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

YORUMLAR (6)
ASİL: geçen sene cincona bu sene feneve ohh ne güzel. hakemler.
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KARA KARTAL: Ali loç bakalım kapkara gece diyecek öi yoksa tff mhk ye teşekkür mü edecek
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AGÜÇLÜYÜZ: Kulüpler birliği göreve skndal kara bir gece türk futbolu adına
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CANMEN: Bugün liderligi kapacagiz ve lig sonuna kadar götürüp Sampiyon olacagiz. . . yeterki kendimizi bulalim, takim olalim. . .
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GERCEKCİ: olmaniza gerek yok TFF is basinda zaten.
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BJK: Kapkara bir gece
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