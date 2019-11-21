Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

uroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti. Barcelona maçında ise Obradovic'in oyunculara kibar bir dille yaptığı uyarı ise dikkatlerden kaçmadı.

"RİCA ETSEM SAVUNMA YAPAR MISINIZ?"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir molada oyuncularına "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim! Lütfen, rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz(!)"şeklinde seslendi.

Obradovic, THY Euroleague'deki CSKA Moskova maçında yine bir molada oyuncularına sarf ettiği sert sözler nedeniyle eleştirilmişti.