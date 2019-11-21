Haberler » Spor » Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu - Spor

Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildiği maçta Obradovic'in oyuncularını uyarı biçimi yine çok konuşuldu. Obradovic, CSKA Moskova maçında oyunculara sert sözler söylediği için tepki ile karşılanmıştı.

21.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:12

uroleague'de normal sezonun 9. haftasında , deplasmanda 'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti. Barcelona maçında ise Obradovic'in oyunculara kibar bir dille yaptığı uyarı ise dikkatlerden kaçmadı.

"RİCA ETSEM SAVUNMA YAPAR MISINIZ?"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir molada oyuncularına "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim! Lütfen, rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz(!)"şeklinde seslendi.

Obradovic, THY Euroleague'deki CSKA maçında yine bir molada oyuncularına sarf ettiği sert sözler nedeniyle eleştirilmişti.

Fenerbahçe Beko deplasmanda BarcelonaFenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi

Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Barcelona, Moskova, Spor


HABER YORUMLARI (3)
1234:bişey olduğu yok fenrbahçe spor klubü kendi işine baksa düzelcek lakin kötülükle ve başkalarının başarısızlığı ile beslenen dar misyonlu ve vizyonsuz bir klup
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
ERGİN ATAMAN:gönderin bu küfürbazı
Yayından Kaldır
1 30
Cevap yaz
UMUTSUZLUK:Allah Allah bu takıma ne oldu inanılır gibi değil
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:14 TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"
11:12 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz
11:12 Doncic tarihe geçti, Dallas evinde kazandı
11:08 TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'na başvurular başladı
11:07 Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2
10:38 Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
10:03 Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:40 Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:30 Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:16:17