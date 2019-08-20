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Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederken, genç kaleci Altay Bayındır'ın istatistikleri gözlerden kaçmadı.

20.08.2019 11:01
Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, yeni sezona müthiş başladı. Süper Lig'in ilk haftasında evinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 5-0 ile geçen sarı lacivertli kulüpte oynanan futbol ve skor hem izleyenleri hem de taraftarları memnun etti.

ALTAY BAYINDIR İÇİN BİR İLK

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Gazişehir Gaziantep maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre; Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig kariyerinde topla en az buluştuğu maçı oynadı.

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Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti

Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

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