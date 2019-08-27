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Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

27.08.2019 15:02
Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan Fransız stoperle Ülker Stadı'nda 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON 21 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

İMZA SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Adil Rami, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Instagram hesabından, "Açım, hazırım, mutluyum. Yaşa Fenerbahçe!" notuyla bir video paylaştı.

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Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (11)
EFEDAYI: 27 Aralık 1985 doğumlu . O da gerçekse . 33 yaşında mı oluyor ? Kilolu ve hantal olması da cabası . Yine bir Comolli kazığı ; tıpkı Reyes gibi . Uzun zamandır da antremansız ve özel hayatı da proplemli. . .
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GAVARACİ: sturridge e yaklasma, yer seni haftasonu papazin cayirinda
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SSSS: mezaarda beleş yer bulsa girecek ali koç. . .
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ŞAPKACI: 6. HAFTA 6ALATASARAYA 60M DEN GOL ATAR MI?
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MASUM: atar aga
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REALİST: BU TAKIM BU LİGİN ÜSTÜNE ÇIKTI ÖZLENEN HIRÇIN KORKULAN FENER IS LOADING. . .
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FENERLİ: İnaşallah sakatlık ve şımarıklık yaşatmaz bize ne diyelim.
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NİHAT: hayırlı uğurlu olsun
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KSK Lİ MESUT: İyi yoldayız...
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SARI LACIVERT: Neyseki 1+1 yapildi ikinci sene mecbur degiliz yaptiklari yapacaklari belirleyecek kendi kaderini
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