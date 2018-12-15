Fenerbahçe - Afyon Belediyespor: 92-68

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Şahin
, Serdar Ünal, Musa Nazım Çetin
FENERBAHÇE: Melli 11, Green 13, Barış, Ekrem 2, Melih 9, Kalinic 3, Egehan 2, Guduric 8, Sinan 4, Ali Muhammed
9, Ahmet 16, Lauvergne 15
AFYON BELEDİYESPOR: Çağan, Zelionis 10, Knight
18, Serkan
3, Altan 6, Kerem, Calloway 2, Talat 2, Mcgee 11, Dorukhan 2, Cemal, Cevher 14
1'İNCİ PERİYOT: 28-16
DEVRE: 43-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe
evinde Afyon
Belediyespor'u 92-68 mağlup etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu basketlerle ilk molaya 15-12 önde girdi. İlk periyodun sonralarına doğru Lauvergne'nin serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabeti ve 2 sayılık basketiyle Fenerbahçe skoru 28-12'ye getirerek ilk periyodu önde tamamladı.
İkinci periyotta Lauvergne'nin pota altından peşe peşe bulduğu sayılarla Fenerbahçe skoru 32-23'e getirdi. Sarı-lacivertliler Guduric'in attığı sayılarla devreyi 43-31 önde tamamladı.
Üçüncü periyoda Fenerbahçe Guduric'in 3 sayılık basketiyle başladı: 46-31. Mcgee, Dorukhan ve Cevher'le peş peşe basketler bulan Afyon Belediyespor skoru 48-40'a getirerek farkı 8 sayıya kadar indirse de sarı-lacivertli ekip farkı tekrar açmayı başardı. Afyon Belediyespor karşısında Fenerbahçe üçüncü periyodu 66-53 önde tamamladı.
Dördüncü periyot Eric Green'in boyalı alan ve serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı: 69-53. Nicolo Melli ile 2 defa serbest atış çizgisine gelen sarı lacivertli ekip 4'te 3'lük isabetle skoru 77-63 yaptı. Maçın sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe salondan 92-68 galip ayrıldı.
KORAY ŞENER UNUTULMADI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Koray Şener
Afyon Belediyespor karşılaşmasında unutulmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sırasında Koray Şener adına tezahüratlarda bulundu.
- İstanbul
Mehmet Şahin,Afyonkarahisar,Fenerbahçe
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:06