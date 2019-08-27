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"Fenerbahçe ailesinin askeri olarak elimden geleni yapacağım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, "Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

27.08.2019 16:30
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, "Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Rami, "Fenerbahçe ailesine katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce derbileri izledim. Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa temsilcisi Lille'in formasını giyerken 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi maçı için Kadıköy'e rakip olarak geldiğini hatırlatan Rami, şunları kaydetti:
"O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım."

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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