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Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı!

Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından ikinci mağlubiyetini aldı.

04.10.2019 22:40

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Ufuk ile 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine geri kalan dakikalarda sarı-lacivertliler karşılık veremedi. İlk olarak Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini de bir diğer Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a karşı almış oldu.

YANAL'IN İLK YENİLGİSİ

Öte yandan Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı!

Antalyaspor, Fenerbahçe, Akdeniz, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
MUHTAR:Sırada Tarsus İdman Yurdu var. Sonra da 1. ligde Adanaspor, Adanademirspor ve Hatayspor var. Kucak açmış bekliyorlar feneri. . .
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EFEDAYI:Fenerbahçe bu kafayla daha çook kaybeder. . .
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BİN ALİ İN ALİ:arkadas yanarimda neye yanarim biliyormusunuz su fenercorakbahceyi her onune gelen yeniyor bir fatih terim yenemiyor
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FENERLİ:jalison varsa şampiyonluğu unutun. geçen seneyi ararız. aha da yazdım buraya. . . . ersun yanalın akrabası bu adam
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