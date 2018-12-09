İlk Gol Geldi! Fenerbahçe Akhisar Deplasmanında

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a konuk oluyor.
Spor Toto Akhisar Stadında saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45' Maçın ilk yarısı sona erdi.
26' GOL! Akhisarspor, Bokila'nın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
15' Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken iki takım da henüz skoru değiştirecek golü bulamadı.
1' Hakemin düdüğüyle birlikte maç başladı! İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
AKHİSARSPOR:
Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila
FENERBAHÇE:
Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Barış, Slimani
Akhisar,Fenerbahçe
09 Aralık 2018 Pazar 18:26