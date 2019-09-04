Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

04.09.2019 21:13 Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
Öte yandan yeni transfer Luiz Gustavo takımla ilk idmanını yaparken Volkan Demirel de teknik heyetle birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:54   Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da