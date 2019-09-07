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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

07.09.2019 13:28 Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Ümit Milli Takım'dan dönen oyuncular Altay Bayındır ve Murat Sağlam da idmanda yer aldı.
Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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