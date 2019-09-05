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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

05.09.2019 21:10 Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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