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Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

13.09.2019 14:26Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışması teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, saat 11.00'de başladı. Fenerbahçeli futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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