Fenerbahçe - Alanyaspor Maçında İlk 11'ler Belli Oldu!

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FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı 'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht 'i 2-0 mağlup etti.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Erwin Koeman yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0 mağlubiyetten sonra hafta içerisinde istifa eden Mesut Bakkal 'ın yerine Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı.

Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor 'da teknik direktörlük yaptı. Sergen Yalçın yeşil beyazlı kulüpte 10 resmi maça çıktı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu , teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine başarılar dileyerek, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

YALÇIN: "LİGDE HER TAKIM HER TAKIMI YENEBİLECEK DURUMDA"

Teknik direktör Sergen Yalçın ise "Alanyaspor'da yeni bir süreç yaşanıyor. Bundan sonraki süreç hem bizim için hem de Alanyaspor için inşallah hayırlı olur. Alanyaspor'a bizi uygun gördüğü için başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Alanya başarılı olabileceğimize inandığım bir camia" diye konuştu.

Oyuncuların hepsini tanıdığını belirten Yalçın şöyle devam etti: "Anlaştık ancak Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağız. Ligde her takım her takımı yenebilecek durumda. Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Bu tür maçlara konsantre olmak daha kolay. Umarım haftasonu bizim için iyi bir oyun olur."