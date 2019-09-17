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Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı

Fenerbahçe'nin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Alanyaspor'un gollerinde kural hatası olduğu iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

17.09.2019 08:56

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin attığı birinci ve ikinci gol tartışmalara neden oldu. Bunun sebebi ise Akdeniz ekibinin gollerinde kurala aykırı durum olduğu iddiası.

Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.

PEKİ KURALA GÖRE NE OLMASI GEREKİYOR?

Kale vuruşlarında artık oyuncular topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Ancak hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor.

İşte konuyla ilgili yapılan yorumlar;

BeinSports Spikeri Güntekin Onay:"Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen:"Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

Eski Hakem Deniz Çoban:"Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İLK GOLDE DE Mİ KURAL HATASI VAR

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

"BÜYÜK BİR HATA VAR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Alanyaspor'un ilk golünden önce spiker 'Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor' diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. 'Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa' aynı takım kullanamaz" dedi.

İşte kare kare o anlar;

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası tartışma yarattı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Akdeniz, Spor

YORUMLAR(157)
ORHAN:futbolun yüz karalari
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ORHAN:maglubiyete kulp aramayin dik durun iyi olmadiginizi Kabul edin yenali kovun fener yüzde yetmis topa sahipmis amma 3 -1 maglut arkada top cevirmek futbolsa demekki biz futbolu bilmiyoruz ersun biliyor masallah siz masala devam masalinizla kendiniz uyursunuz ancak.
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BİR DOST:Şu kuyruk acısı olan cinconlular her FENERBAHÇE haberinde ağlıyolar ya gerçekten acınası bi haldeler :)
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SERKAN:Bir yan da hakemlerin itelemesiyle güç bela kazanan sözde aslanlar bir tarafta 3 yiyip evine dönen sözde kartallar kendi kişisel hatalarımızla kaybettiğimiz maç sonrası sanki kural hatası ile ilgili fb den bir ses çıkmış gibi bize saldırıyorlar hadi önünüzden yiyin 2 hafta sonra gs ye 15. hafta kartala çakacağız bekleyin. Geçen sezon olduğu gibi sizi madara edeceğiz. anlarsın ya 2-0 dan 2-2, 3-0 dan 3-3
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FENER AĞLAMA:puhhhahahahahah
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SADAS:şikebahçenin nihat abisi yapar mı yapar valla
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GERCEKCİ:Eh oda olmasa fenosbahce PTT 1. ligte top kostururdu bunu bütün türkiye biliyor.
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ADINIZI YAZIN:FENEV AĞLAM FENEV AĞLAMA
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AYHAN KUTLUK:alamayınca kıvırmaya başladılar. . . kıvranın oğlum. . aldınız mı 3 ün 1 ini. .
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SEN KİMSİN:Sen hangi takımı tutuyon?GS mi, BJK mi? Kendi aldıklarınızı ne çabuk unuttunuz
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