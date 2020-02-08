Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı. Maçın 21. dakikasında Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem Ümit Öztürk VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

CİSSE 2. VURUŞUNDA TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Penaltı için Papiss Cisse topun başına geçti. Cisse'nin vuruşundaAltay Bayındır gole izin vermedi. Ancak Ümit Öztürk, Altay Bayındır'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar etti. Cisse bu kez topu ağlarla buluşturdu. Bu karara Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti.