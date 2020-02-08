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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Alanyaspor'un kullandığı penaltı çok konuşuldu. İlk olarak Papiss Cisse'nin vuruşunda Altay penaltıyı çıkardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar etti. Bu pozisyona sarı-lacivertliler uzun süre itiraz etti.

08.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:22

ile Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı. Maçın 21. dakikasında Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem Ümit Öztürk VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

CİSSE 2. VURUŞUNDA TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Penaltı için Papiss Cisse topun başına geçti. Cisse'nin vuruşundaAltay Bayındır gole izin vermedi. Ancak Ümit Öztürk, Altay Bayındır'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar etti. Cisse bu kez topu ağlarla buluşturdu. Bu karara Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı

Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Fenerbahçe, Spor


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