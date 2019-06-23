23.06.2019 10:58
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Fenerbahçe, Alexander Mitrovic için 46 milyon lira bütçe ayırdı!

Fenerbahçe, Mitrovic için Fulham'a 2,5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu. Golcü oyuncuya ise bonuslarla beraber yıllık 4,5 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 1. sınıf bir golcü arayışı içinde olan F. Bahçe Alexander Mitrovic için Premier Lig'den düşen Fulham 'a 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulundu. Sırp golcü için teklif edilen rakam ise bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'yu buluyor.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Böylece Mitrovic için toplam 7 milyon Euro (Yaklaşık 46 milyon TL) bütçe ayrılmış durumda. Hem Fulham hem de Mitrovic birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye cevabını iletecek.

OPSİYONU ALMAK KOLAY DEĞİL

Mitrovic'in 15 milyon Euro civarında bonservis ücreti olduğu için satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanmış değil. Eğer Fulham bunda indirime giderse satın alma opsiyonu da alınacak.

SIRBİSTAN'IN GOL MAKİNESİ

24 yaşında ve 1.88 boyunda olan Mitrovic, Fulham'a geçen sezon Newcastle'a 24.7 milyon Euro ödenerek transfer olmuştu. Mitrovic, 48 milli maçta 25 gole imza attı.

14 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Fulham ile geçen sezon 37 lig maçına çıkan Mitrovic 11 gol attı 3 de asist yaptı. Toplam 14 gole direkt katkı yaptı.

(Takvim)

Fenerbahçe, Alexander Mitrovic için 46 milyon lira bütçe ayırdı!
Fulham , Fenerbahçe , Spor

YORUMLAR(2)
DERSİMLİ:avrupaya gidemeyeceksek finansal fair playdan dolayı bu topçudan dolayı giymeyelim
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ŞAHİN:hem borç batağında 3 büyükler hemde yüksek maliyetli futbolcuların peşindeler anlamak mümkün değil. . . . . son 38 yılın şampiyon olan takımlar. ( bjk fb. gs. ) bir defa bursa olmuş. yani değişen bir şey yok . . . süper ligte şampiyon belli. . . . .
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