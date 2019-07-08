08.07.2019 23:54
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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe; Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Vedat Muriç'in ardından Altay Bayındır'ı da renklerine bağladı. Genç kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

"FENERBAHÇE'MİZ İLE NİCE ZAFERLER DİLİYORUZ"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı

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Kaynak: DHA
Ankaragücü, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

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